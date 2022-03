Au Burkina Faso, la junte nomme un gouvernement pour diriger la transition

Après avoir nommé l'universitaire Albert Ouédraogo Premier ministre jeudi, le président de la transition au Burkina Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, a annoncé samedi 5 mars un nouveau gouvernement composé de 25 ministres, pour diriger le pays pendant une transition de trois ans.



Ministre de la Défense sous Roch Marc Kaboré, le général Barthélémy Simporé conserve son poste dans le nouveau gouvernement, selon le décret publié samedi soir. Il est même élevé au rang de ministre d'État.



Parmi les autres ministres, Yero Boly, plusieurs fois ministre dans différents gouvernements de l'ex-président Blaise Compaoré, est nommé ministre d'État auprès du président du Faso, chargé de la Cohésion sociale et de la Réconciliation nationale.



Six femmes

Des leaders de la société civile et des syndicats, dont Lionel Bilgo (Éducation nationale et Alphabétisation) et Bassolma Bazié (Fonction publique), font également leur entrée au gouvernement.



Six femmes figurent dans ce gouvernement, dont Olivia Rouamba, à qui échoit le portefeuille des Affaires étrangères.



Une conférence nationale au Burkina Faso a adopté, mardi dernier, une charte autorisant la junte à mener une transition de trois ans dans le pays d'Afrique de l'Ouest.



Lieutenant-colonel dans l'armée, Paul-Henri Sandaogo Damiba était à la tête des militaires qui ont renversé le président Roch Marc Christian Kaboré le 24 janvier, lui reprochant de ne pas avoir su combattre efficacement les groupes jihadistes dont les attaques ont fait des milliers de morts et plus d'un million de déplacés ces dernières années.