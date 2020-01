Au cœur d'une polémique pour avoir affrété un avion de l'armée malienne : L'homme d'affaires sénégalo-malien Seydou Kane n'est pas à son coup d'essai...

Courant décembre, un avion militaire malien a été affrété pour transporter les membres de la famille de l'homme d'Affaires sénégalo-malien, Seydou Kane à Nioro du Sahel. L'affaire a fait grand bruit dans ce pays. Pour nombre de Maliens, l'utilisation de ce moyen de transport pour des besoins privés en temps de guerre n'est pas acceptable.



Le député Karim Keïta qui préside la commission Défense et Sécurité a tenté de prendre la défense des FAMAs en soutenant que l'armée peut se permettre de louer ses avions à des privés pour faire des rentrées d'argent. Mais le fils du président Ibrahim Boubacar Keïta a rajouté à la polémique, poussant les FAMAs à sortir de leur mutisme.



L'armée malienne s'est fendue d'un communiqué pour préciser qu'en réalité, il ne s'agit pas d'une location mais d'un affrètement dans lequel, elle n'a réalisé aucun bénéfice. Dans leurs explications transmises via Facebook, les forces armées maliennes d'indiquer que « l'affrètement des aéronefs militaires en république est pratiqué depuis l'existence des avions de transport militaire ». Dans le contexte actuel, ces explications ont peu de chance de convaincre.



Qu'à cela ne tienne, ce n'est pas cela qui arrêtera l'homme par qui tout est arrivé. Seydou Kane puisqu'il s'agit de lui, n'est pas à son baptême du feu avec les aéronefs militaires.



Le 02 novembre 2015, un Fokker de l'armée sénégalaise avait été mis à sa disposition pour un voyage qui devait le conduire à Dakar. Mais quelques minutes après son décollage, l’aéronef qui avait à son bord 10 personnes dont 5 membres de l’équipage a du faire un atterrissage d'urgence à Koussana, à 65 kilomètres de la ville de Kayes, au Mali. Le commandant de bord a fait appel à son expérience pour éviter le pire. Il s'en sortira avec des blessures. L'avion sera irrécupérable car gravement endommagé.



La question à se poser maintenant est de savoir qu'est ce qui lie l'homme d'affaires Seydou Kane aux autorités de ces pays au point d'avoir à sa guise des avions de l'armée chaque fois qu'il le désire ?

Rappelons qu'il est détenteur de trois passeports diplomatiques (sénégalais, gabonais et malien).













dakaractu