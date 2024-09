Au moins 10 morts dans le naufrage d'une embarcation de migrants entre la France et l'Angleterre

Près de 70 personnes avaient pris place sur le bateau de fortune qui a chaviré à la mi journée près de Boulogne-sur-Mer.



Selon un premier bilan 10 personnes sont décédée et les autorités maritimes françaises ont déclaré qu'une douzaine d'autres avaient été récupérées dans un état critique.



La préfecture a indiqué que le bateau avait rencontré des difficultés au large de la pointe de Gris-Nez et que toutes les personnes à bord s'étaient retrouvées à l'eau. Des bateaux et des avions ont été mobilisés pour l'opération de sauvetage et plus de 50 personnes ont été récupérées, a indiqué la préfecture. Il n'y a pas d'autres informations immédiates sur les blessés.



Des équipes médicales ont été dépêchées sur les lieux et un poste de secours a été mis en place dans le port de pêche de Boulogne-sur-Mer, a indiqué la préfecture.



Le ministre de l'Intérieur démissionnaire, Gérald Darmanin est attendu sur place, en compagnie du Préfet de Région.



Une traversée périlleuse

La Manche est une voie navigable très fréquentée et souvent dangereuse. Selon l'Organisation internationale pour les migrations, au moins 30 migrants sont morts ou ont été portés disparus en tentant la traversée vers le Royaume-Uni cette année.



Au moins 2 109 migrants ont tenté de traverser la Manche à bord de petites embarcations au cours des sept derniers jours, selon les données du ministère de l'Intérieur britannique mises à jour mardi. Ces données incluent les personnes trouvées dans la Manche ou à l'arrivée.