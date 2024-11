Au moins 20 personnes tuées dans des frappes israéliennes sur un quartier du centre de Beyrouth

Au moins 20 personnes ont été tuées dans des frappes aériennes israéliennes sur la capitale libanaise, Beyrouth, alors que les diplomates s'efforcent de négocier un cessez-le-feu.



Le ministère libanais de la santé a déclaré que 66 personnes avaient été blessées dans ces frappes, les quatrièmes attaques de ce type sur le centre de Beyrouth en moins d'une semaine.



Tôt samedi matin, les frappes ont détruit un immeuble de huit étages. Un législateur du Hezbollah a déclaré qu'aucun responsable du groupe ne se trouvait à l'intérieur à ce moment-là.



L'attaque a également arraché les façades des bâtiments voisins et froissé des voitures.



"Le quartier est résidentiel, avec des immeubles serrés les uns contre les autres et des rues étroites, ce qui rend la situation difficile", a déclaré Walid Al-Hashash, de la défense civile libanaise.



"Nous travaillons avec deux excavateurs et les travaux sont en cours, je ne peux donc pas dire quand ils seront terminés." A-t-il ajouté.



L'armée israélienne n'a pas commenté le nombre de victimes.





Cette nouvelle escalade intervient après que l'émissaire américain Amos Hochstein s'est rendu dans la région pour tenter de conclure un accord mettant fin à des mois de combats entre Israël et le Hezbollah, qui ont dégénéré en véritable guerre.



Deux responsables diplomatiques occidentaux ont décrit les points litigieux entre Israël et le Liban dans les négociations sur le cessez-le-feu.



La proposition actuelle prévoit un cessez-le-feu de deux mois au cours duquel les forces israéliennes se retireraient du Liban et le Hezbollah mettrait fin à sa présence armée le long de la frontière méridionale, au sud du fleuve Litani.





Des milliers de soldats de l'armée libanaise supplémentaires patrouilleraient la zone frontalière avec les forces de maintien de la paix de l'ONU et un comité international surveillerait la mise en œuvre de l'accord.





Les fonctionnaires ont déclaré qu'Israël souhaitait davantage de garanties quant au retrait des armes du Hezbollah de la zone frontalière.



Les responsables israéliens ont déclaré qu'ils n'accepteraient pas un accord qui ne leur accorderait pas explicitement la liberté de frapper au Liban s'ils estimaient que le Hezbollah le violait.



Les responsables libanais ont déclaré que l'inclusion d'un tel terme violerait la souveraineté de leur pays.



Le chef du Hezbollah, Naim Kassem, a déclaré cette semaine que le groupe militant n'accepterait pas un accord qui n'impliquerait pas "la fin complète et globale de l'agression".



Le Liban et Israël ne s'entendent pas non plus sur le choix des pays qui siègeront au sein du comité de suivi. Les responsables ont déclaré qu'Israël refusait d'autoriser la France, qui est proche du Liban depuis la fin de sa domination coloniale sur ce pays. Le Liban a refusé la présence de la Grande-Bretagne, proche alliée d'Israël.





Le groupe militant Hezbollah est idéologiquement aligné sur le Hamas, basé à Gaza, et a commencé à tirer sur Israël le lendemain du début de la guerre dans la bande de Gaza, en octobre de l'année dernière.



Le Hezbollah et Israël ont échangé des tirs presque quotidiennement, déplaçant des dizaines de milliers de personnes de part et d'autre de la frontière.



Le 1er octobre, l'armée israélienne a lancé une opération terrestre au Liban, et l'on pense que 15 000 soldats des FDI se trouvent dans le pays.



Les attaques israéliennes ont tué plus de 3 500 personnes dans le pays, selon le ministère libanais de la santé.



Les combats ont déplacé environ 1,2 million de personnes, soit un quart de la population du pays.



Du côté israélien, environ 90 soldats et près de 50 civils ont été tués dans les bombardements dans le nord d'Israël et dans les combats.