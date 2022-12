Au moins 50 morts dans la tempête aux Etats-Unis, le bilan risque de s'alourdir

Au moins cinquante personnes sont mortes dans la tempête qui a frappé ces derniers jours une grande partie des États-Unis. Les autorités s'attendent à une augmentation du nombre de victimes dans les prochaines heures.



Le froid extrême qui s'est abattu sur le pays a été accompagné d'importantes chutes de neige et de vents puissants. Le comté d'Erie, dans l'Etat de New York est l'un des plus endeuillé avec une trentaine de morts. Les autorités ont appelé ce mardi à la plus grande vigilance.



"Je veux que les gens comprennent qu'il y a beaucoup de routes qui sont complètement bloquées en ce moment" a averti Mark Poloncarz, responsable local du comté.





"Les gens essaient de conduire sur ces routes ou d'entrer dans ces quartiers et ils ne peuvent pas. S'il vous plaît, s'il vous plaît, vous avez entendu le maire vous supplier, je vous en supplie, restez chez vous" a-t-il lancé.



Les transports ont été très perturbés dans le pays, 10 000 vols ont été annulés en quelques jours, suscitant la pagaille dans les aéroports. La compagnie aérienne Southwest Airlines, bien plus touchée que les autres, s'est retrouvée sous le feu des critiques.





Cette tempête, considérée comme le blizzard du siècle, devait commencer à s'atténuer ce mardi sur l'Est et le Midwest.