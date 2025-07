Gambie : audiences publiques sur les biens de Jammeh

Le comité spécial de l’Assemblée nationale de Gambie chargé d’enquêter sur la vente et l’aliénation des biens confisqués à l’ancien président Yahya Jammeh débutera ses audiences publiques le lundi 14 juillet à Banjul, a annoncé le bureau du Greffier dans un communiqué parvenu à APANEWS.



Cette initiative parlementaire intervient quelques semaines après que des documents officiels ont révélé que des ventes de biens, dont des parts dans Gam Petroleum (551,25 millions GMD), Comium Gambia Ltd (5,75 millions GMD) et des résidences à Kerr Serign et Brufut Gardens (202,75 millions GMD), avaient été conclues avant même la fin des travaux de la Commission Janneh en 2019. Ces révélations ont déclenché des inquiétudes dans l’opinion sur la transparence de la gestion de ces avoirs.



Dans une adresse à la nation le 14 mai, le président Adama Barrow avait reconnu que des transactions -concernant notamment du bétail, des véhicules, des propriétés et des parts d’entreprises- avaient été réalisées pendant les travaux de la commission. Il avait promis des mesures pour renforcer la supervision, en s’appuyant sur les enquêtes en cours de l’Assemblée nationale et du Bureau national de l’audit, et en assurant que leurs conclusions seraient rendues publiques.



« Les biens récupérés appartiennent au peuple, et mon administration ne tolérera aucune négligence ni aucune faute dans la gestion des ressources de la nation », avait‑il martelé, tout en annonçant un renforcement des contrôles sur la Task Force ministérielle chargée de superviser la vente légale des biens.



Yahya Jammeh, arrivé au pouvoir par un coup d’État en 1994, a dirigé la Gambie pendant plus de vingt‑deux ans avant d’être battu à la présidentielle de décembre 2016 par Adama Barrow. Après avoir dans un premier temps reconnu sa défaite, il avait ensuite refusé de céder le pouvoir, plongeant le pays dans une crise. Sous la pression des chefs d’État de la CEDEAO et face à la menace d’une intervention militaire régionale, il avait finalement accepté de quitter le pays pour un exil en Guinée équatoriale le 21 janvier 2017.



Les audiences publiques du comité parlementaire s’inscrivent donc dans cette dynamique de transparence et de responsabilisation réclamée par les autorités et la société civile, afin de clarifier les conditions de cession des avoirs et d’en tirer les leçons pour l’avenir.





































































APANEWS