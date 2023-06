Auchan Sénégal met une partie de son personnel au chômage technique après les troubles

La filiale sénégalaise d'Auchan a commencé à mettre une partie de son personnel au chômage technique sans salaire après la fermeture de plusieurs magasins attaqués lors des troubles qui ont secoué le pays début juin, a-t-on appris mercredi auprès du groupe de distribution français.



Auchan Sénégal a indiqué dans un communiqué daté de mardi que 300 de ses 2.300 collaborateurs risquaient d’être mis au chômage technique en raison des dégâts subis par certains de ses magasins et d'une "situation d’arrêt collectif et momentané de travail".



Un porte-parole du groupe joint par téléphone mercredi a confirmé à l'AFP que la mesure avait commencé à s'appliquer.



"Dans la mesure où on empêche les collaborateurs sénégalais de travailler en les privant de leur outil de travail, on n'a pas d'autre choix que de les mettre au chômage technique", a-t-il déclaré.



Le Sénégal a connu entre le 1er et le 3 juin ses pires troubles depuis des années à la suite de la condamnation de l’opposant Ousmane Sonko à deux ans de prison ferme dans une affaire de moeurs. Cette condamnation le rend en l'état actuel inéligible pour la présidentielle de 2024.



"Sept magasins ont été attaqués et pillés, laissant les équipes desdits magasins sans lieu ni outil de travail", rapporte Auchan Sénégal dans son communiqué.



Il y rappelle que 19 magasins avaient été saccagés et pillés en mars 2021, lors d'un précédent épisode de troubles déjà déclenchés par la situation de M. Sonko.



Contrairement à 2021, le groupe ne sera pas en mesure de continuer à verser leur salaire aux employés mis au chômage technique, a dit le porte-parole. La mesure reste en vigueur "jusqu'à nouvel ordre", dit Auchan Sénégal.



La filiale souligne son rôle économique local, revendiquant d'employer 2.300 collaborateurs sénégalais, de faire travailler 600 fournisseurs et plus d'un millier de prestataires sénégalais, et d'avoir versé 23 milliards de francs CFA (35 millions d'euros) d'impôts, droits et taxes à l'Etat sénégalais en 2022.



Les heurts de début juin ont causé au moins 16 morts selon les autorités sénégalaises, 23 selon l'ONG Amnesty International et 26 selon l'opposition.



Auchan Sénégal présente "ses vives et sincères condoléances" et dit espérer que les évènements "trouveront au plus vite une résolution définitive".



De nombreux locaux sous enseigne française (Auchan, Total, Eiffage...) ont servi d'exutoires à la colère exprimée en 2021 et 2023.











































