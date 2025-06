Tabaski sans son défunt père- Le touchant message de Sidiki Diabate

" Première tabaski sans mon ami, mon confident, mon guide, mon papounet, le Maestro Toumani DIABATÉ. En ce jour de piété et de dévotion, mes prières vont à l'endroit de tous nos disparus. Puisse Allah leur accorder son paradis céleste. Très bonne fête de Tabaski à toutes et tous " post le chanteur Sidki Diabate. Qui pleure encore son père mort .



Sur les images capturées par le site des exclusivités (dakarposte), Sidiki et ses frères sont allés se recueillir sur la tombe de leur regretté pater Toumani Diabate.