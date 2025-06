Togo : Faure Gnassingbé s’exprime après une journée de tensions dans la capitale

« J’ai été profondément touché par les nombreux messages, appels et attentions chaleureuses que j’ai reçus à l’occasion de mon anniversaire ce 06 juin », a-t-il déclaré, avant d’exprimer sa reconnaissance à ses compatriotes, amis et homologues pour leurs « vœux bienveillants et inspirants ».



Dans un message où aucune allusion directe n’est faite aux mobilisations en cours, le dirigeant togolais affirme puiser dans ces marques de soutien « une motivation renouvelée pour poursuivre, avec engagement et humilité, le travail au service de notre pays et de notre continent ».



« Ensemble, continuons d’avancer vers un avenir plus prospère, plus inclusif et plus solidaire », conclut-il.



Ces déclarations interviennent dans un climat social et politique particulièrement tendu. Le 6 juin, plusieurs jeunes ont manifesté dans les rues de Lomé pour dénoncer la marginalisation des jeunes, les restrictions des libertés publiques et l’accaparement du pouvoir par une élite politique inchangée depuis des décennies.



Des interpellations ont été signalées, notamment parmi les étudiants et militants associatifs, alimentant l’inquiétude des organisations de défense des droits humains.



Depuis la révision constitutionnelle controversée adoptée en Mai 2024, Faure Gnassingbé — au pouvoir depuis 2005 — a renforcé son emprise en devenant président du Conseil, désormais la plus haute fonction de l’État dans le nouveau régime parlementaire.



Dans ce contexte, son message d’anniversaire, déconnecté des réalités de la rue, apparaît à certains comme le symbole d’un pouvoir de plus en plus distant des préoccupations de la population.





































































Avec icilome