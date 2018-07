Aucun cas de dopage en Russie, annonce la Fifa

La Fifa, organisatrice du Mondial-2018 en Russie, a annoncé jeudi que tous les tests antidopage menés avant et pendant la compétition, soit plus de 2.000 contrôles, s'étaient révélés négatif.

"Alors que la Coupe du Monde de la FIFA Russie 2018 touche à sa fin, la FIFA est aujourd'hui en mesure d'annoncer que jusqu'ici les résultats des analyses de tous les contrôles de dopage menés avant et pendant la compétition se sont avérés négatif", a-t-elle écrit dans un communiqué.



Depuis janvier, quelque 2.037 contrôles ont été effectués par la Fifa, les instances antidopage des pays concernés et les confédérations dans "le programme le plus exhaustif jamais mis en place pour une Coupe du Monde".



Chaque joueur des 32 équipes participantes a été soumis à des examens avant la compétition lors de contrôles inopinés, en plus de ceux effectués pendant le tournoi, à la fois après les matches et les jours de repos, a poursuivi la Fifa. Les sélectionnés des nations du dernier carré - France, Belgique, Angleterre, Croatie - ont été en moyenne testés 4,41 fois depuis janvier, jusqu'à huit fois pour certains. Une "analyse anormale" a été trouvée, mais le joueur "était en possession d'une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques pour la substance détectée", a expliqué la Fifa, sans donner plus d'informations.



"Tous les échantillons prélevés ont été analysés dans des laboratoires accrédités par l'AMA (Agence mondiale antidopage), la plupart d'entre eux ? et en particulier tous les échantillons récoltés lors de la compétition ? étant traités par le laboratoire de Lausanne, en Suisse."