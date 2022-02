Augustin Senghor, président FSF : "Nous sommes fiers de marquer l'histoire du Sénégal"

Le président de la Fédération sénégalaise de football, Augustin Senghor a réservé un accueil chaleureux aux Lions (champions d’Afrique) hier, à l’Aéroport militaire Léopold Sédar Senghor de Yoff.

Une occasion pour lui de clamer son patriotisme tout en félicitant les joueurs et le chef de l’Etat pour les efforts consentis. ‘’ On ne peut qu’être fier d’avoir devant nous le trophée de la Coupe d’Afrique posé devant nous ici à l’aéroport militaire de Yoff. Nous sommes fiers d’être Sénégalais et remercions le Chef de l’Etat pour tous les actes posés pour permettre aux Lions de nous ramener le trophée. Bravo à Macky Sall et à son gouvernement. Bravo à tous les Sénégalais. C’est une réussite bien sénégalaise et nous sommes fiers’’, s’est-il réjoui.