Aussitôt arrivés à Dakar, la "délégation de Versailles" (Pape Diop, Decroix, Oumar Sarr) se rend ce vendredi à Touba avec...Idrissa Seck

L'ancien Président de la République (Me Abdoulaye Wade) va t'il finalement soutenir Idrissa Seck? Il y'a de quoi se poser la question.



En tous les cas, le fait que la "délégation de Versailles" (Pape Diop, Decroix et Oumar Sarr), aussitôt revenue de leur séjour Parisien (chez Wade) soit annoncé ce vendredi à Touba avec le chef de file du parti REWMI semble indiquer que l'ancien chef de l'Etat roulerait pour Idy.



En effet, dakarposte a appris qu'Idrissa Seck a déjà fait sa valise pour rallier ce vendredi la capitale du Mouridisme. Et, dans sa délégation figure le trio d'opposants suscité.



"Ils quittent Dakar aux environs de 9 h et c'est pour ne pas rater la prière du vendredi à la grande mosquée de Touba. Après quoi, ils vont dérouler en direction de la campagne électorale" nous souffle une source très au fait des activités de l'opposition.