Avant Première du "Grand Bégué" de Pape Diouf- Ribouldingue réussie au Radisson !

Soirée de gala rime avec prestige et exception. C'est ce qu'a bien compris l'illustre Président Directeur Général de SEMER GROUP Diène Marcel Diagne, sponsor leader du Grand Bégué prévu dans la capitale du pays Marianne. "Vous voyez les invités, ils sont fiers d’être présents et certains se sentent importants le temps d’une soirée" glisse un membre du staff de SEMER INVESTMENT



En tous les cas, "l'enfant prodige de Djilass" (Marcel Diagne) a réussi à créer l’enthousiasme et l’étonnement en organisant cette soirée de gala originale et décalée. Le lieu choisi est on ne peut plus adapté. Aussi, Diène Marcel a t'il misé sur l'originalité en proposant une soirée conviviale et bon enfant.



La soirée débutera par un interlude. "Wadioubakh" et Compagnie proposeront un divertissement dramatique; un sketch sur les pratiques peu orthodoxes des faussaires spécialisés sur les visas; lesquels saisissent souvent l'opportunité des "lives" sur l'Europe et les USA pour rouler dans la farine des candidats à l'émigration .



Simultanément les invités dégusteront un menu de gala composé de plusieurs plats, créés spécialement pour compléter harmonieusement la performance musicale de la soirée. Tout porte à croire que les cordons bleus du Radisson se sont inspirés de la cuisine sénégalaise aux influences historiques notables, empreintes de l’Afrique, des Pays-Bas et de la France pour donner à leurs plats une touche authentiquement méditerranéenne. Les Ndiobènes, qui se sont empiffrés comme pas deux, ne diront bien pas le contraire.

Après cette délicieuse expérience gastronomique, le chanteur Pape Diouf et son groupe s' installeront en un tour de main. Et, c'est pour interpréter des chefs-d'œuvre de son riche répertoire. Auparavant, le choriste de la Génération Consciente Amath Samb et la plantureuse Mbathio assureront la première partie du spectacle assez riche et varié.



En un mot comme en mille, la soirée de gala a été fidèle à ses promesses.