Avant l’affaire Pogba, d’autres scandales d’escroquerie qui ont secoué le foot français

Ludovic Giuly : des millions mis en gage



En 2016, Ludovic Giuly a 40 ans et sa superbe carrière, qui l’a mené de l’AS Monaco au Paris-Saint-Germain en passant par le FC Barcelone et l’AS Rome, vient de s’achever. Le milieu de terrain entreprend d’acheter sa résidence principale et sollicite un prêt immobilier auprès de sa banque. Une requête refusée, au motif que le joueur avait déjà «dépassé le plafond légal d’endettement», rapportera-t-il au printemps 2022 dans une interview au journal le Parisien. Son banquier lui aurait alors expliqué que son argent avait été donné en gage pour rembourser les placements faits sur des maisons de retraite par la société Sportinvest, à laquelle il avait confié plus de 5 millions d’euros quinze ans plus tôt. Celui qui est désormais consultant à la télévision espère que son exemple fera date et poussera les footballeurs à la prudence. «C’est tellement facile de dire que les footeux sont incultes, ne savent pas gérer et n’ont que ce qu’ils méritent. Le truc, c’est que nous, les footballeurs, nous sommes des proies faciles», alerte-t-il.