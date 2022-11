Avec un budget de plus de 187 milliards de FCfa: Aly Ngouye Ndiaye liste ses priorités

Le budget du Ministère de l’Agriculture, de l’Equipement rural et de la Souveraineté alimentaire est arrêté à la somme de 187 630 633 780 FCfa. Il a été examiné, ce mercredi à l’Assemblée nationale par les députés, en présence du ministre Aly Ngouille Ndiaye.

Devant les parlementaires, le maire de Linguère a présenté ses différents programmes de l’année 2023 qu’il compte mettre en œuvre pour réussir la mission qui lui a été assignée par le président de la république.

Parmi ses perspectives, le ministre a cité «le renforcement de la recherche agricole, la consolidation des acquis de la filière riz, la diversification et le développement des cultures céréalières et de la filière horticole, l’amélioration de la compétitivité de l’arachide, la poursuite des aménagements hydro-agricoles pour une meilleure maîtrise de l’eau, la consolidation de la mise en valeur des fermes agricoles et leur mise à l’échelle au niveau national, mais aussi le renforcement de la gouvernance du secteur».