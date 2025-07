BAC 2025 | OUSMANE SONKO FÉLICITE LES NOUVEAUX BACHELIERS ET ANNONCE DES MESURES FORTES POUR L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Le Premier ministre Ousmane Sonko a salué les résultats du baccalauréat 2025, qui a vu 70 000 élèves réussir, soit un taux de réussite d’environ 43 %. Dans son message de félicitations, il a souligné le rôle central de ces nouveaux bacheliers dans la quête d’excellence et de souveraineté intellectuelle du Sénégal, les présentant comme les piliers de l’avenir du pays.



Dans un contexte économique tendu, le gouvernement réaffirme sa détermination à garantir aux étudiants un parcours de formation et d’épanouissement digne, en annonçant une série de mesures urgentes pour renforcer le système de l’enseignement supérieur.



Parmi ces mesures figurent : L’accélération des projets universitaires en cours, notamment la finalisation de l’Université du Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niass et la construction de résidences étudiantes, afin d’assurer une rentrée universitaire 2025 dans des conditions optimales. La réhabilitation des infrastructures existantes pour améliorer l’environnement d’apprentissage dans les universités publiques.



Un recrutement renforcé d’enseignants-chercheurs, en réponse à la croissance continue des effectifs d’étudiants. Une réforme des curriculums, visant à aligner les formations universitaires sur les besoins du marché de l’emploi, avec une attention particulière portée aux filières techniques et professionnelles.



Ousmane Sonko a donné des instructions fermes aux ministres de l’Enseignement supérieur, de l’Économie et des Infrastructures pour une mise en œuvre rapide et rigoureuse de ces projets. Ces actions s’inscrivent dans le cadre de l’Agenda national de transformation, qui place l’éducation au cœur du développement économique et social du Sénégal.



































Rts