BAD : Amadou Hott perd le soutien crucial d’Alassane Ouattara

Un candidat surprise vient de s’imposer dans la course à la présidence de la Banque africaine de développement (BAD). Sidi Ould Tah, le patron de la BADEA et ressortissant mauritanien, devrait déposer sa candidature cette semaine, selon "ConfidentelDakar". Porté par son pays, Tah bénéficie déjà du soutien d’Alassane Ouattara, le président de la Côte d’Ivoire, une alliance stratégique qui rebat les cartes de cette élection.



Cette candidature de dernière minute écarte Ousmane Kane, initialement pressenti pour représenter la Mauritanie, mais qui n’a finalement pas reçu l’aval des autorités de son pays. Elle prive également le Sénégalais Amadou Hott d’un appui de poids : celui de la Côte d’Ivoire, première puissance de l’UEMOA. Pourtant, Hott avait rencontré Alassane Ouattara lors du dernier sommet de la CEDEAO, en présence de la ministre des Affaires étrangères sénégalaise, Yacine Fall. Malgré ces efforts, il perd désormais une voix majeure dans cette compétition.



En effet, la Côte d’Ivoire, qui abrite le siège de la BAD, détient 3,8 % des droits de vote, un atout non négligeable pour influencer l’élection. Sidi Ould Tah, réputé proche du président ivoirien, est régulièrement reçu par ce dernier. La diplomatie ivoirienne devrait donc se mobiliser activement pour soutenir son candidat mauritanien, faisant de cette élection un enjeu géopolitique majeur.























































dakaractu