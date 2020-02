BARTHÉLÉMY DIAS : « POURQUOI KHALIFA ET MOI NE SOMMES PAS ALLÉS À L’HOMMAGE À TANOR »

Barthéléméy Dias et Khalifa Sall ne se sont pas rendus aux cérémonies d’hommage à Ousmane Tanor Diang : Et pour cause : ils n’ont pas été invités.



Barthélémy Dias l’a fait savoir à l’émission Jury du dimanche, ce 23 février 2020, ,sur iRadio et Itv. Les Socialistes du Sénégal ont organisé des cérémonies d’hommage dédiées à leur défunt Secrétaire général dont la première partie s’est déroulée à Nguéniéne, sa terre natale. La deuxième manche était prévue au siège du Ps à Colobane.



Pourtant, s’est désolé Bath, dans l’émission le Jury Du Dimanche (JDD) : « la plupart des gens qui y seront invités ne pourrons pas témoigner de l’homme ». À la question de savoir, pourquoi attendraient ils une invitation pour participer à cette cérémonie d’hommage, puisse que le défunt était leur Secrétaire de parti, l’ancien patron des Jeunes socialistes rétorque : « Nous n’avons pas envie d’aller à la maison du parti et qu’il y ait des débordements et que l’on nous les reproche ».



Abordant la question relative aux retrouvailles de la famille socialiste, un vœu ardent de leur défunt patron, Bathélémy Dias dit avoir fait ce qu’il avait faire pour le matérialiser. Mais, a-t-il constaté, ses camarades socialistes qui sont du côté de la majorité présidentielle ne veulent pas perdre leurs privilèges. C’est pourquoi, pense-t-il, ils relèguent au second plan ces retrouvailles.

























emediasn