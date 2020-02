BÉBÉ POIGNARDÉ À MORT - MIYA NDIAYE SOUS MANDAT DE DÉPÔT

Inculpée et placée sous mandat de dépôt suite à son face-à-face avec le juge d’instruction près le Tribunal de grande instance de Fatick, Miya Ndiaye a passé sa première nuit à la Maison d’arrêt et de correction (MAC) de Fatick. La présumée auteur de l’enlèvement, jeudi dernier, à Niakhar, de l’enfant de 12 mois, Ngor Senghor, retrouvé poignardé à mort, au quartier Mboubane de Fatick, est poursuivie pour assassinat et détention d’arme sans autorisation. Les investigations se poursuivent, signale Libération. Car, le journal précise que Miya Ndiaye a livré aux enquêteurs qu’elle n’aurait pas agi seule.





















