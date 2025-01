BIENTÔT LA FIN DES PÉNURIES D’EAU À TOUBA | LE PROJET DE TRANSFERT D’EAU POTABLE LANCÉ LE MINISTRE DE L’HYDRAULIQUE, CHEIKH TIDIANE DIÈYE

Le ministre de l’Hydraulique, Cheikh Tidiane Dièye, a donné le feu vert pour le démarrage d’un projet ambitieux visant à mettre fin aux pénuries d’eau à Touba. Piloté par la Sones, ce projet repose sur la construction d’une station de traitement alimentée par les eaux du lac de Guiers.



L’approvisionnement en eau potable à Touba a toujours été un enjeu majeur. Ce nouveau projet propose une solution innovante : la construction d’une usine de grande capacité à l’entrée de la ville pour traiter l’eau brute en provenance du lac de Guiers. Selon le ministre, cette usine sera équipée d’une centrale photovoltaïque afin de garantir l’autonomie énergétique des installations tout en réduisant les coûts de production de l’eau potable.



Vu la complexité et l’importance de ce projet, sa mise en œuvre a été confiée à la Sones, reconnue pour son expertise dans le domaine hydraulique. « Je leur demande de travailler à conduire les études, à les structurer, à les suivre et à recruter l’entreprise qui réalisera les travaux », a précisé le ministre.



Outre la station de traitement, le projet prévoit le renouvellement complet du réseau de distribution d’eau de Touba. « Tout le réseau sera modernisé pour intégrer des technologies innovantes, afin que Touba bénéficie des mêmes standards en matière d’accès à l’eau que les grandes villes du Sénégal », a expliqué Cheikh Tidiane Dièye.



Pour le maire de Touba, Serigne Abdou Lahat Ka, cette initiative réalise un vœu cher à Serigne Mountakha Mbacké : « Serigne Mountakha a toujours œuvré et prié pour que l’eau du lac de Guiers arrive à Touba. Aujourd’hui, l’État a pris ses responsabilités, et nous en sommes vraiment satisfaits. »



Ce programme s’inscrit dans le cadre de la vision « Sénégal 2050 », une stratégie de développement à long terme. Les premières réalisations commencent déjà à prendre forme, marquant un pas important vers une gestion plus durable et équitable des ressources en eau du pays.



































































Rts