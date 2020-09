BOUBACAR BARRY, EXPERT EN EAU : « LA SITUATION ÉTAIT PRÉVISIBLE »

Dakar et ses régions sont sous les eaux. Les pluies diluviennes qui se sont abattues sur le pays ont créé de nombreux dégâts. Des maisons ont été englouties par les eaux, des routes sont coupées. Certaines familles ont passé la nuit à la belle étoile.



Interrogé sur ces inondations, Boubacar Barry estime que cette situation n’est pas surprenante. « La situation était prévisible. C’est un phénomène. C’est quelque chose à laquelle on devait s’attendre d’autant plus on avait prévu une bonne saison des pluies cette année. Et, si l’hivernage redevient normal, il y aura des inondations », a déclaré l’expert en eau. Cependant, il indique plusieurs facteurs expliquent la situation dans laquelle se trouve le Sénégal. Selon lui, il y a un problème de discipline et de comportement civique de la population. Ensuite, il y a un problème administratif. Ce, dans la mesure où les autorités ne prennent pas la bonne décision. « On ne prend pas le taureau par les cornes. On essaye toujours de bricoler au lieu de prendre des décisions qui résoudront définitivement le problème », a déclaré Boubacar Barry. Pour lui, on aurait dû anticiper car, gouverner c’est prévoir. « Il faut savoir prévenir et il faut savoir répondre de manière significative à un problème. La gouvernance de l’eau pose problème dans ce pays. Il y a beaucoup qui sont dans ce secteur et qui ignorent ce que c’est l’eau au moment où, dans ce pays, il regorge de jeunes talents qui sont capables de gérer ce secteur », indique-t-il.





































emediasn