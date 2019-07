BOY DJINNE MAINTENU EN PRISON APRES SON ACQUITTEMENT- Sa famille exige l’accélération de la procédure

La montagne a accouché d’une souris, dans l’affaire Baye Modou Fall alias ‘’Boy Djinné’’. L’as de l’évasion a été acquitté des chefs d’association de malfaiteurs, faux et usage de faux, vol en réunion avec usage d’arme et de véhicules, détention illégale d’arme et agression. Le verdict est tombé, hier, et le juge de la Chambre criminelle de Dakar a suivi à la lettre le réquisitoire du parquet. Lequel avait demandé l’acquittement.



Seulement, à la place d’une manifestation de joie, sa famille a exprimé un total désarroi, après le prononcé du verdict. Assistée du président de l’Asred, celle-ci a rencontré la presse au siège d’Amnesty International-Sénégal.



Car leur fils, qui est en prison depuis 2013, n’est pas encore libre. Il est maintenu en détention par une autre procédure. Et l’Asred exige l’accélération de ladite procédure. Son président, Ibrahima Yves Sall, explique que Boy Djinné avait deux dossiers en instance, mais qu’au final, le juge a décidé de faire une jonction pour n’en faire qu’un seul. Il demande une accélération de la procédure pour que l’accusé puisse connaitre son sort.



Parce que, selon lui, Boy Djinné est innocent de nombre d’accusations proférées à son encontre. Dans la foulée, il dénonce les multiples procédures intentées contre Baye Modou Fall.



‘’Il n’a jamais tué et n’est pas un trafiquant de chanvre indien. C'est juste une personne comme vous et moi. On condamne une personne qui a commis une faute vis-à-vis de la loi. Je condamne l’attitude de l’ancien ministre de la Justice (Ndlr : Me Sidiki Kaba) qui ne cessait de l’accuser injustement, en le traitant de ‘djinné’ un peu partout, jusqu’à l’étranger’’, a asséné M. Sall.



‘’Mon fils n'est pas un ‘djinné’’’



La maman de Baye Modou a abondé dans le même sens. Elle enrage contre le sobriquet de ‘’Boy Djinné’’ dont on affuble son fils. ‘’Mon fils ne se transforme pas. Il n'est pas un ‘djinné’, encore moins un ange. Il doit être jugé, parce qu'il a duré en prison. Son papa et son enfant sont morts, alors qu'il croupissait en prison’’, déplore-t-elle.



Face à ce cri du cœur, le président de l’Asred a renouvelé son soutien à la famille. Aussi, Ibrahima Sall invite-t-il la justice à faire correctement son travail et lance un appel au président de la République, en lui demandant de remédier aux conditions précaires des détenus de Rebeuss. Le président de l’Asred plaide également pour la réinsertion sociale de Boy Djinné.