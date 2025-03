BTP: Diomaye veut relancer les chantiers

En réunion de Conseil des ministres hier, le chef de l’Etat a relevé que «trop de projets restent en suspens dans des secteurs clés comme l’éducation, la santé, l’énergie, les routes et les sports». Bassirou Diomaye Diakhar Faye a ainsi «demandé au Premier ministre de recenser tous les chantiers inachevés et de proposer des solutions pour leur relance dans le respect des règles de transparence et d’efficacité».





A ces chantiers inachevés, il faut aussi ajouter le blocage des chantiers situés dans les zones concernées par les mesures correctives annoncées la semaine dernière par le Premier ministre Ousmane Sonko. Il s’agit de «l’annulation des lotissements illégaux de Eogen et Eogen-extension implantés dans une zone militaire, du Plan directeur d’urbanisme de la Nouvelle Ville de Thiès, l’annulation du lotissement au niveau du Hangar des pèlerins, de la Boa, du recasement 2, des Pud de Guédiawaye et de Malika, de Mbour 4, de Ndiébène Gandiol, de la Pointe Sarène…».



Sur une base annuelle, la même tendance baissière de production de ciment est relevée au quatrième trimestre 2024, avec un recul de 8, 9% de l’activité des cimenteries, imputable aux exportations qui ont reculé de 32, 3%, notamment celles destinées à la Gambie régressant de 51, 7%. En cumul sur les douze mois de l’année 2024, une légère baisse de 0, 1% de l’activité de la branche est enregistrée comparativement à l’année précédente, imputable aux ventes de ciment à l’étranger qui ont décru de 4, 6%. Selon le document, «l’évolution de ces dernières est principalement due à la contraction des ventes de ciment en Gambie évaluée à 42%, suite à l’augmentation des taxes sur le ciment sénégalais. Elle a, toutefois, été atténuée par une hausse de 30, 3% des ventes de ciment vers le Mali. S’agissant de la demande intérieure, elle a légèrement augmenté de 0, 4% sur la période, en relation avec la baisse du prix de vente moyen de ciment d’1,8%».







Chiffre d’affaires de la construction en baisse



La suspension de certains projets a également impacté le chiffre d’affaires de la construction. Au quatrième trimestre 2024, le chiffre d’affaires réalisé dans le secteur a reculé de 9, 9% relativement à celui réalisé au même trimestre de 2023. Cette évolution, d’après le dernier indice de l’Ansd, «est attribuable principalement à la diminution du chiffre d’affaires des activités spécialisées de construction de 9, 3%, du sous-secteur du génie civil estimée à 9% et de la construction de bâtiment reculant de 7, 6%. En cumul, sur les quatre trimestres de l’année 2024, le chiffre d’affaires réalisé dans le secteur de la construction se rétracte de 2, 6% comparativement à l’année 2023».



































Rewmi