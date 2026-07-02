BTP : le Premier ministre ordonne la levée de la suspension des travaux...

Lors du Conseil des ministres de ce mercredi 1er juillet, Ahmadou Al Aminou Lo a appelé ce comité créé au sein de la Primature à ‘’mettre en œuvre toutes les mesures idoines urgentes, qui permettent de lever l’incertitude pesant sur un nombre conséquent de personnes physiques de bonne foi, affectées par les suspensions de travaux’’.



Il a demandé aux membres de cette instance ‘’de donner du souffle au secteur du BTP’’, le bâtiment et les travaux publics, par la levée de cette suspension.



‘’Il a insisté sur la prise en charge globale de la problématique des contentieux fonciers par une réforme foncière […] basée sur une approche intégrée’’, dans le but de ‘’garantir une gouvernance foncière équitable et durable’’.



Selon le communiqué du Conseil des ministres, le Premier ministre a évoqué ‘’la nécessité de renforcer les moyens d’intervention de la Direction générale de la surveillance et du contrôle de l’occupation des sols, pour la gestion 2027’’.



M. Lo juge nécessaire d’‘’assurer le fonctionnement régulier des comités régionaux et départementaux de l’urbanisme, de l’habitat et du cadre de vie’’, qui sont des ‘’organes de veille et de régulation’’.



Il a demandé aux services concernés de ‘’procéder à l’élaboration d’une proposition de doctrine de résolution des cas de cession irrégulière par les soins de la SOGEPA’’, la Société nationale de gestion et d’exploitation du patrimoine bâti de l’État’’.



Le Premier ministre a relevé ‘’l’importance stratégique de la gestion du contentieux foncier en milieu urbain, au regard de son fort impact sur la vie des citoyens et l’activité économique, particulièrement le secteur du bâtiment et des travaux publics’’.



En 2024, le Premier ministre de l’époque, Ousmane Sonko, avait ordonné la suspension de plusieurs opérations foncières menées pour la plupart à Dakar.









































Igfm