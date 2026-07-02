Révélations de Mbaye Sene : Pape Gueye a failli en venir aux mains avec des fédéraux avant la Belgique !

Le malaise autour de Pape Gueye semble bien plus profond qu’il n’y paraît. Selon les révélations du journaliste Mbaye Sène de DSports, le milieu de terrain des Lions de la Téranga aurait eu une vive altercation avec deux membres de la Fédération sénégalaise de football (FSF), présents au sein de la délégation officielle, juste avant le seizième de finale de la Coupe du monde.

D’après la même source, les échanges auraient été particulièrement tendus, avec des propos très virulents de part et d’autre. La situation aurait même failli dégénérer en affrontement physique avec l’un des responsables fédéraux, avant que des personnes présentes n’interviennent in extremis pour calmer les esprits.

Ces révélations explosives font écho au message fracassant publié par Pape Gueye sur son compte Instagram au lendemain de l’élimination du Sénégal. Le joueur y annonçait sa décision radicale de prendre du recul vis-à-vis de l’équipe nationale tant que l’encadrement actuel resterait en place.

« Je reviendrai pour vous dire quelques mots par rapport à l’élimination… mais j’annonce aujourd’hui que tant que c’est ce staff technique, je ferai une pause sur la sélection. »

Si cette publication éphémère avait déjà laissé entrevoir un profond point de rupture, les informations rapportées par DSports suggèrent que le feu couvait bien avant l’élimination des Lions face à la Belgique. Ce clash en coulisses met en lumière les tensions internes extrêmes qui ont pollué la tanière à Seattle durant ce Mondial 2026.

























































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