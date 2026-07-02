Lutteurs impliqués dans des affaires de drogue : la Fédé frappe fort

Face à la récurrence des affaires de stupéfiants qui éclaboussent le monde de la lutte sénégalaise, la Fédération sénégalaise de lutte (FSL) a décidé de durcir son règlement disciplinaire. Dans une circulaire, l’instance faîtière annonce l’instauration d’une suspension automatique et immédiate pour tout lutteur ou licencié impliqué dans une affaire judiciaire liée aux stupéfiants.



Cette décision intervient alors que la FSL dit constater avec une « profonde préoccupation » la multiplication des cas impliquant ses acteurs dans des affaires de détention, d’usage ou de trafic de substances illicites.



La nouvelle mesure, qui s’applique à tous les licenciés de la fédération, prévoit un mécanisme en deux étapes. Dès l’ouverture d’une procédure judiciaire ou l’arrestation d’un licencié pour des faits liés aux stupéfiants, l’intéressé sera suspendu à titre conservatoire, avec effet immédiat.



Si les faits sont ensuite confirmés par une décision de justice, cette suspension provisoire laissera place à une sanction disciplinaire de cinq ans de suspension de toute activité organisée ou reconnue par la FSL. Cette mesure s’ajoute, sans s’y substituer, aux poursuites pénales prévues par la législation en vigueur. Les personnes concernées s’exposent ainsi à une double sanction : judiciaire et sportive.



Dans sa circulaire adressée aux présidents de ligues, aux entraîneurs et aux amateurs, la FSL justifie ce durcissement par la nécessité de préserver « l’intégrité morale et sportive » de la discipline. Elle estime que l’image de la lutte sénégalaise, sport national par excellence, est gravement ternie par des affaires « largement relayées dans l’opinion publique », lesquelles portent atteinte à ses valeurs éducatives, citoyennes et sportives.



Le président de la Fédération sénégalaise de lutte, Ibrahima Sène, souligne que cette décision s’inscrit dans le cadre des missions de la fédération, qui doit veiller à ce que la pratique de la lutte demeure « un espace d’exemplarité, d’éducation, de discipline et de promotion des valeurs citoyennes ».























































Walf