Babacar Ngom Sedima tue dans l'oeuf le scandale Marek

Réputé fin manoeuvrier, le patron de Sedima a réussi à étouffer cet esclandre. Comment? Nous ne saurons le dire. "Avec le capital d'expériences engrangé des années durant, il a certainement trouvé judicieux de s' éclipser, laissant sa fille diriger les opérations à sa place, tuer dans l'oeuf le scandale. Il est évident que c'est Babacar himself qui a piloté cette affaire par je ne sais quelle alchimie" consent à nous souffler cette source qui dit connaitre le patron de Sedima depuis trois décennies.



Quoi qu'il en soit, aussi saugrenue que cela puisse paraitre, l'association des aviculteurs, dans la tourmente pour cause de forte mortalité des poules pondeuses issues des couvoirs de la Sedima, a fini par faire...le mort. Cette association ne donne plus un signe de vie. Ont-ils été "géré" par Sédima? Mystère et boule de gomme!



Pour ceux qui n'ont pas suivi cette affaire, dakarposte.com révélait que c'est dans le courant des mois de Septembre/Octobre 2015 que des aviculteurs ont constaté un taux élevé de mortalité des poules pondeuses. Pour en avoir le coeur net, un échantillonnage a été prélevé au niveau de plusieurs poulaillers avant d'être envoyé pour contrôle au niveau de l'ISRA et au niveau de la Direction de l'Elevage où le même diagnostic a été noté. Fort de ces résultats, les membres de l'association des aviculteurs a saisi la direction de la Sedima par sommation. Mais depuis lors, les services du PDG Babacar Ngom font du dilatoire en donnant l'intention de vouloir négocier alors que le but recherché est de diviser l'entente au sein des plaignants.

Pour mieux asseoir leurs accusations contre Sedima, ces propriétaires de poulaillers ont fait des prélevements dans d'autres fermes ayant acquis leurs sujets ailleurs qu'à la Sedima. Et c'est fort de tous ces tests et résultats obtenus que les propriétaires comptent ester en Justice vu que la direction semble vouloir noyer le poisson.

Pour le moment, les pertes dues à cette maladie du nom de MAREK s'élèvent à plus de 400 millions de nos francs.

Et la majeur partie de ces aviculteurs font face aux banques qui leur avaient octroyé des crédits en vue de financer ces opérations.