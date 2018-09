Babacar Sall Apr Atlanta: « J’ai décidé de quitter le Président Macky Sall pour rallier Ousmane Sonko »

Sonko commence à faire des émules. Même au sein de l’Apr le parti présidentiel. Babacar Sall coordonnateur du Cojer Atlanta, a officiellement annoncé sa démission pour rejoindre Pasteef de Ousmane Sonko. Le désormais ex responsable apériste qui a lui même joint la rédaction de Senego, dit avoir mis fin à son compagnonnage avec le Président Macky Sall.



« Je démissionne de mon poste et de l’Apr », informe t-il d’emblée.

« J’ai toujours été un militant engagé. ça a débuté en 2008 avec l’actuel Maire de la Ville Abdoulaye Thimbo et le ministre Pape Gorgui Ndong. Nous avons implanté l’Apr à Pikine et j’ai poursuivi le travail quand je me suis installé aux Etats Unis. Malgré mon engagement nous souffrons d’un manque de considération comme si le Président de la République n’a pas ouvert les yeux sur tous nos efforts. Raison pour laquelle j’ai décidé de quitter l’Apr pour rejoindre Monsieur Ousmane Sonko », renseigne t-il au téléphone de Senego.







Quid de ce choix en faveur d’un opposant farouche au régime de Macky. « C’est un choix que j’ai mûrement réfléchi. C’est un jeune honnête, il a soulevé beaucoup de questions qui n’ont toujours pas trouvé de réponses », encense l’ex responsable apériste qui selon ses dires soutient avoir été contacté par le parti de Sonko.



« Ils sont venus vers moi parce qu’ils se sont rendus compte de ma représentativité au sein de l’Apr. J’ai accompagné le Présient Sall car je me retrouvais dans les valeurs qui fondaient l’Apr « la patrie avant le partie », le « Ngor » mais tout cela je l’ai retrouvé aujourd’hui chez Sonko », poursuit-il.



« Je n’ai besoin de rien, car je suis un entrepreneur mais je crois en la jeunesse. Nous avons besoin d’un vrai leader qui puisse exploiter tout notre potentiel et faire enfin du Sénégal un pays développé »