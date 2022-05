Ballon d’Or, Barça, Bayern : Sadio Mané calme le jeu

Manifestement, Sadio Mané refuse de s’éparpiller. En cette fin de saison où son équipe est en pôle pour un quadruplé historique, l’attaquant sénégalais de Liverpool semble vouloir se focaliser sur les dernières échéances menant à cet exploit plutôt que se disperser avec l’actualité le concernant.



En course pour le Ballon d’Or, Sadio Mané voit ses performances scrutées et comparées à celles de Karim Benzema, son principal rival pour le trophée de France Football. Et alors que son contrat avec Liverpool expire en 2023, il est annoncé au Bayern Munich et au Barça.









L’attaquant sénégalais a esquivé toutes ces questions hier, mardi, au micro de Canal Plus, après qu’il a offert la victoire (2-1) à son équipe en inscrivant son 15e but de la saison face à Aston Villa.



«Le Ballon d’Or, vous n’en parlez pas encore ?» demande le journaliste de Canal Plus. Réponse de Sadio Mané avec une pointe d’humour : «Bonne question. Je ne vais pas cracher dessus (rire).»



Quid de son avenir ? Nouvelle esquive : «Honnêtement, je suis très heureux ici (à Liverpool). J’essaie juste de profiter de chaque instant et d’aider mes coéquipiers. Sans mes coéquipiers, je ne suis rien.»