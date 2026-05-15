« Balloon payment » : la dette oubliée qui met PETROSEN sous pression

Une dette de 165 milliards de FCFA contractée en 2023 par l’ancien régime accable actuellement la Société des Pétroles du Sénégal (PETROSEN). Selon Yoor-Yoor Bi, la société nationale est sommée de payer une dette colossale de 165 milliards de F CFA à un consortium de créanciers, et ce, avant le 27 mai 2026.



Cette dette aurait été contractée pour financer des projets pétroliers stratégiques, notamment autour du champ de Sangomar. Cependant, le montage prévoyait initialement un remboursement intégral en 2032.



Mais contre toute attente, les créanciers exigent désormais un paiement immédiat.



Mais au-delà de la pression sur la trésorerie nationale, l’affaire prend une tournure bien plus grave. « PETROSEN n’aurait jamais encaissé les fonds empruntés en son nom ». Cette révélation relance « les interrogations sur la destination réelle de cet argent et sur l’opacité du système d’endettement hérité du précédent régime ».



Le journal Yoor-Yoor Bi souligne que ce dossier illustre parfaitement les zones d’ombre laissées par l’ancienne gouvernance concernant les engagements financiers pris dans le secteur extractif.





















































Walf