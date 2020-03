Bara Ndiaye fusille Amadou Ba et Mimi Touré - "Ce ne sont pas des gens fidèles !"

Ce jeune responsable de l'Apr, Directeur de la Maison de la Presse et par ailleurs maire de la Commune de Méouane n'a pas sa langue dans sa poche et ne cache pas ce qu'il pense. Alors que tous les membres du parti présidentiel sont en train de murmurer que des traîtres sont tapis dans leurs rangs, manipulés par des responsables qui ont un oeil sur le fauteuil présidentiel, Bara Ndiaye cite carrément des noms. A l'en croire, Mimi Touré et Amadou Ba sont les principaux comploteurs qui souhaitent devenir Calife à la place du Calife. Pour tout dire, ce sont eux qui, pour dénigrer le président de la République et lui mettre les Sénégalais à dos, font courir tous les faux bruits sur sa volonté ou non de briguer un troisième mandat. D'ailleurs, selon nombre de mackyistes originaire de Dakar et Kaolack, les deux personnes nommément citées par Bara Ndiaye sont en train de tisser leur toile aussi bien dans la région de la capitale que celle du bassin arachidier. Bara Ndiaye s'étrangle de rage lorsqu'il assène qu'on ne démontre pas sa fidélité par des paroles mais des actes, avant de fulminer davantage que "kilifeu ken du ko djiteul di ko padd". Sûr que ses déclaration vont créer un grand débat au sein de l'Apr où, depuis plusieurs mois, les responsables se regardent en chiens de faïence à cause du dernier mandat de Macky Sall.