Barça : Eric Abidal licencié

C’était prévisible, c’est désormais officiel. Eric Abidal n’est plus le directeur sportif du Barça. L’ancien défenseur blaugrana a été viré ce mardi, quelques heures après le licenciement de Quique Setién à la tête de l’équipe première. Selon le communiqué officiel, les dirigeants catalans ont trouvé un accord commun avec leur directeur sportif afin de mettre un terme à son contrat. « Le FC Barcelone et Éric Abidal ont trouvé un accord pour la rupture de contrat qui unissait les deux parties. Le club souhaite remercier Éric Abidal pour son professionnalisme, son engagement, sa dédication et le traitement positif qu’il a montré envers tous les secteurs qui forment la famille blaugrana », lit-on dans le communiqué.