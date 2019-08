Barthélemy DIAS : «Macky Va Amèrement Regretter Ce Qu’il A Fait Contre La Démocratie»

Les partisans de l’ancien maire de Dakar ont commémoré ce jeudi les 900 jours de détention de leur leader.



Une occasion saisie par le maire de Mermoz/Sacré –Cœur pour déverser sa bile sur Macky SALL, accusé d’être le seul responsable de la situation de Khalifa SALL.



«900 jours d’agression de la démocratie sénégalaise, 900 jours de foutaise caractérisée, 900 jours d’insulte à l’intelligence des Sénéga­lais et 900 jours de trop et cela veut dire que ce régime doit partir. Ce sont ces 900 jours que ce régime a utilisés pour piller notre pétrole et gaz, notre fer etc. 900 jours que ce régime a prouvé que c’est une bande d’incompétents, d’incapables, que le Peuple sénégalais souffre dans sa chair, dans son cœur et 900 jours d’injustice…», martèle Barthélemy DIAS.



Réagissant, une nouvelle fois, à la déclaration de Macky SALL sur RFI, l’ancien député d’avertir le président SALL. «Toute chose a une fin dans la vie. J’insiste encore : Macky SALL va amèrement regretter ce qu’il a fait contre la démocratie sénégalaise. Com­me il pense qu’il est plus fort que Dieu, je lui dis que moi Bar­thélemy DIAS, pour le restant de mes jours, je travaillerai pour lui faire comprendre qu’il n’a pas le monopole de la bêtise», tonne par le maire de Mermoz/Sacré –Cœur.











