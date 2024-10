Barthélémy Dias: « Dakar Deukkù Ndanaan la… Duñko Denk Benn Sathieu… »

À son tour, la tête de liste nationale de la coalition Sàm Sa Kàddu, Barthélémy Dias prend la parole. Dans un premier temps, il félicite le maire de Hann Bel Air et tête de la liste du département de Dakar. « Nous n’allons pas confier la capitale aux voleurs… il faut cesser de tromper le peuple et nous dire où se trouve l’argent dont on parle dans ce dossier. Nous avons en face des gens qui ne font que râler. Mais nous sommes satisfaits de les entendre parler de la Haute Cour de justice », a déclaré Barthélémy Dias.



Le maire de la ville de Dakar dans ses propos, considère que « le temps de la manipulation est depassé » avertit Barthélémy Dias.







































































