Barthélémy Dias : « Guy Marius Sagna est en prison parce qu’il est catholique »

La lutte pour la libération de Guy Marius Sagna est en train de glisser du terrain citoyen et politique vers le champ religieux. Bathélémy Dias, convaincu que la détention de l’activiste obéit à des critères religieux, promet de saisir le Vatican.



« Guy Marius Sagna est en prison parce qu’il est catholique. S’il était Mbacké Mbacké, s’il appartenait à la Famille Sy ou Laye, il serait libéré depuis longtemps. Mais c’est parce qu’il est catholique qu’on passe pouvoir faire avec lui tout ce qu’on veut », fulmine le fils de Jean Paul Dias, invité ce dimanche du Jury de dimanche sur Iradio.



Barthélémy Dias dit avoir beaucoup discuté ces derniers temps avec des jeunes catholiques qui n’ont jamais fait de la politique. Et le sentiment le plus partagé est que Sagna est emprisonné du fait de son appartenance à cette communauté qui, d’après lui, n’a pas pour coutume d’intervenir publiquement sur des questions de ce genre.



Et pour que le cas Guy Marius Sagna soit pris en charge par l’Eglise catholique, Barth annonce que le Vatican sera saisi d’une lettre signée par des jeunes catholiques.



Et il pense que si le monde entier est informé, qu’un journal comme La Croix (journal d’obédience catholique en France) se saisisse du dossier, Macky Sall se rendra compte, dit-il, que le monde est un village planétaire.