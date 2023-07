Barthélémy Dias raille Sonko et recadre Yewwi : « Pour conquérir ce pouvoir, il faut impérativement passer par des élections. Nous ne sommes pas les ‘béni oui oui d’une personne »

Le maire de la ville de Dakar se félicitant de cette l’annonce du président Macky Sall qui décide de ne pas se présenter en 2024 invite ses camarades de l’opposition à exploiter cet acquis. Après plusieurs combats pour le respect de la démocratie et des droits et libertés individuelles, Barthélémy Dias, dans une déclaration ce mercredi, appelle à la retenue. Une occasion certainement pour s’adresser indirectement à Ousmane Sonko qui, lors de sa dernière sortie, a appelé à une résistance dans la rue une s’il venait à être cueilli de chez lui pour la prison. « Aux populations et particulièrement aux jeunes, ne vous laissez pas manipuler par des acteurs politiques qui peuvent vous pousser à faire des actes qui seront pris par le président comme excuse pour repousser les élections. Ce pays n’appartient pas à une tierce personne. Quand on est croyant, il faut se fier au tout puissant. Ce monde est fait d’épreuves et personne ne peut échapper à son destin » a déclaré Barthélémy Dias dans une déclaration en lançant une pique à Ousmane Sonko lui signifiant qu’il ne peut, aucunement soutenir une personne ou des acteurs politiques qui veulent diriger ce pays en voulant y mettre le chaos.



Le maire de Dakar précise aussi qu'au sein de la coalition Yewwi Askan Wi, il n'est point question d'être le béni oui oui de qui que ce soit. Il est question de travailler dans le respect du choix de son prochain et dans la démocratie. « La coalition Yewwi Askan Wi doit revoir sa copie. Les injustices dont on parle ont été vécues par Taxawu Sénégal dans la dignité. Mais nous avons toujours été dans notre logique de combat en respectant les principes démocratiques établis » a lancé le maire Barthélémy Dias qui appelle à la lucidité et à la sérénité dans l'espace politique.































dakaractu