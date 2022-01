Barthelemy Dias sème la violence à Sacré cœur : 3 blessés graves, des coups de feu tirés

Comment en est-on arrivé là ? Selon beaucoup de témoins, Barthelemy Dias est venu ici pour un affrontement et nom pour répondre à une invitation à un débat qu’organise les jeunes de Sacré cœur avec tous les candidats à la Mairie de Mermoz Sacré cœur. Du haut de sa pick up, Barthelemy Dias affirmait des contrevérités et les jeunes ont rétorqués qu’il n’a rien fait à Sacré cœur pendant 12 ans. Suffisant pourque le maire de Mermoz Sacré Cœur se mette hors de lui et de lâcher à ses pitbulls « allez-y, faites ce que vous avez à faire ».



Ils saccagent les maisons, volent des objets, vandalisent les véhicules et se battent avec les jeunes. Le vieux SY qui se trouvait dans sa maison a été blessé par des jets de pierres. Pire, les malfrats entrent dans sa maison et pour protéger sa famille, il a dû sortir son arme et tirer des coups de sommations.



La situation est encore tendue à Sacré Cœur où les jeunes promettent de saisir le procureur avec le dépôt de plaintes et des videos de surveillances. Ils avertissent que si la force publique ne réagit pas, ils vont se faire justice eux-mêmes.

Les autorités sont averties et devraient réagir et prendre toutes les dispositions avant l’irréparable ne se produise. Fut –il Barthelemy Dias, force doit rester à la loi.



Fatou FAYE