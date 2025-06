Bassirou Diomaye Faye va participer à la Conférence sur la Palestine prévue à New York

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a annoncé, mercredi, sa participation à la Conférence sur la Palestine prévue du 17 au 19 juin à New York.



Le Chef de l’Etat sénégalais en a donné la confirmation aux membres du gouvernement lors du Conseil des ministres, tenu au palais de la République.



‘’Au titre de son agenda diplomatique, le président de la République a informé le Conseil qu’il participera, du 17 au 19 juin 2025 à New York, à la Conférence sur la Palestine, lit-on dans le communiqué ayant sanctionné la réunion.



Cette rencontre internationale va être co-présidée par la France et l’Arabie Saoudite. Elle poursuit l’objectif de relancer une résolution pacifique au conflit israélo-palestinien.































































aps