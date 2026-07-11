Bassirou Diop Yaxam : du mécénat humaniste au dévouement absolu envers le Pastef et les couches vulnérables de la nation

Homme d’une grande discrétion, il se consacre corps et âme au bien-être de ses concitoyens. À la fois figure de l'ombre et homme de terrain, il ne thésaurise ni son temps, ni son capital, ni sa santé pour secourir les plus démunis.



Contrairement aux opportunistes de la dernière heure, ralliés à Pastef par pur calcul, il est un ami de longue date du Président Bassirou Diomaye Faye et du Premier ministre Ousmane Sonko, depuis l'époque où ils n'étaient encore que de jeunes fonctionnaires des Impôts et Domaines.



Il entretient, en outre, une amitié séculaire avec le grand argentier de l'État, Cheikh Diba, tout comme avec l’influent directeur du Port de Dakar, Waly Diouf Bodian, pilier inflexible du parti et redoutable contempteur des opposants. Ce ne sont là que quelques exemples, tant son réseau d'influences au sein du pouvoir actuel est vaste et incommensurable.



Homme d’affaires perpétuellement par monts et par vaux, celui que ses intimes désignent affectueusement du surnom de « Lat Dior Diop » a constamment soutenu les activités du Pastef de ses deniers.



Bien qu’à la tête d’une assise financière prospère et auréolé d'une indéniable réussite, il aurait pu choisir de préserver ses intérêts pécuniaires plutôt que de s’engager dans l’arène politique. Il a pourtant fait le choix de la conviction, épousant dès ses prémices l’idéal du « Projet » porté par le parti.



Originaire de Thilmakha, cet homme incarne la ferveur mouride, en qualité de disciple dévoué du regretté Serigne Saliou. D’une générosité remarquable à l'égard de ses proches et des plus démunis, il est l’époux comblé de Dina — une femme effacée mais profondément estimable, à l’image de son mari. Au fil des ans, il s’est constitué un carnet d’adresses prestigieux et une vaste sphère d'influence, tant à l'échelle nationale qu’internationale, qu’il dédie avec une grande discrétion à ses compagnons d'engagement politique.



La discrétion érigée en véritable sacerdoce, telle est la marque distinctive de Bassirou Diop. Si la masse des sympathisants de Pastef ignore encore son nom, le Grand Magal de Touba offre une tribune idoine pour mettre en lumière ses œuvres.



Homme d'une foi inébranlable, ce fervent disciple de Serigne Touba — et plus particulièrement du regretté guide religieux Serigne Saliou Mbacké — s'illustre par une générosité sans réserve.



Dans l'effacement et la plus grande humilité, il déploie des fortunes afin de couvrir les multiples charges de cette cérémonie religieuse annuelle, qui rassemble des millions de fidèles venus des quatre coins du globe.



Soucieux de préserver la cohésion nationale face aux tensions actuelles au sommet de l'État, il se garde bien de tout commentaire public ou privé, respectant ainsi la concorde de ses relations avec les nouvelles autorités du pays. En effet, sa préoccupation cardinale demeure l'aboutissement du « Projet » pour un Sénégal prospère. Nourrissant pour sa patrie une passion profonde et émouvante — pour paraphraser feu Lamine Coura Guèye —, Bassirou Diop incarne ces figures éminentes qui font la fierté du Sénégal et de l'Afrique.







