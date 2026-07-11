Dakarposte.com - Le site des scoops
Dakarposte.com
https://caurisdor.com/
Dakarposte.com

Senelec au bord du précipice : l'ire du personnel face au gouffre abyssal des 600 milliards de l'État... Qu'advient-il de la fermeté exigée des autorités ?

Rédigé par Dakarposte le Samedi 11 Juillet 2026 à 16:23 modifié le Samedi 11 Juillet 2026 - 17:08

L'orage gronde sur les installations de la Senelec. Émus par la perspective d'une confiscation de leur Prime sur le résultat annuel bénéficiaire (Prab), les agents, sous l'égide de la CSTS, entament un bras de fer résolu contre l'État et leur direction.
Brandissant la menace d'une créance publique vertigineuse—évaluée à plus de six cents milliards de francs CFA—, le syndicat sonne la révolte. Dès ce lundi 13 juillet, un mouvement d'envergure nationale s'amorcera par le port de brassards rouges, augurant des heures sombres pour la quiétude du secteur de l'énergie. Dès lors, l'inertie des plus hautes instances suscite l'interrogation : à quand le sursaut de l'autorité pour trancher ce nœud gordien ?


Senelec au bord du précipice : l'ire du personnel face au gouffre abyssal des 600 milliards de l'État... Qu'advient-il de la fermeté exigée des autorités ?
La concorde sociale ne tient désormais plus qu’à un fil au sein de la Société nationale d’électricité du Sénégal (Senelec), où l’atmosphère s’est subitement délétère. Réunies sous la bannière de la Convergence syndicale des travailleurs de Senelec (Csts), les organisations Sutelec, Sudeten et Syntes-Sycas ont solennellement sonné le ralliement général.
Au cœur de ce vif courroux figure le gel de la Prime sur le résultat annuel bénéficiaire (Prab), gratification historique que la direction générale et les autorités de tutelle ambitionneraient de sacrifier sur l'autel du redressement budgétaire. Pour le front syndical, la mesure confine à l'inacceptable. Par le biais d’un communiqué officiel aux accents martiaux, la Csts fustige ces manœuvres promptes à muer le personnel en une vulgaire variable d’ajustement face à des tourments comptables dont il n'est point l'artisan. Une sentence qui, selon des sources internes à l'entreprise, émanerait de l’arbitrage direct du chef de l’État.


« Depuis l'année 2019, nous percevions régulièrement cette gratification au mois de juin ou à l'orée de la fête de la Tabaski. L'ancien Chef de l'État, Macky Sall, l'avait honorée à deux ou trois reprises. Sous l'égide du nouveau régime, elle n'a été versée qu'une seule fois, et ce, avec retard. En 2025, notre attente est demeurée vaine. Dimanche dernier, une missive nous a été transmise, stipulant que le Président Diomaye a résolu de suspendre cette prime en raison de critères non remplis. Pourtant, les bénéfices générés avoisinent les 30 milliards de FCFA, dont une part de 3 milliards devrait être rétribuée aux employés. Si l'État campe sur ses positions, les conséquences pour les populations s'annoncent dramatiques », déplore-t-on en substance.
Fort de ce constat, le syndicat exige le versement immédiat et intégral de la Prime de rendement et d'intéressement (Prab), en se fondant sur l'article 4 de la Convention collective nationale interprofessionnelle qui sanctuarise le principe des droits et avantages acquis.



Le communiqué précise : « La prime de rendement (Prab) a toujours été octroyée en vertu d’un principe unique, constant et irréfutable : la constatation d'un résultat bénéficiaire, dûment acté dans les états financiers de synthèse de la Senelec, authentifié par les commissaires aux comptes et entériné par le Conseil d'administration. Depuis son institution, l’octroi de cette gratification n'a jamais été subordonné à des ratios d'endettement, de solvabilité fiscale ou à quelque autre exigence accessoire. Invoquer aujourd'hui de tels critères financiers pour en suspendre le versement relève d’une lecture opportuniste et constitue un prétexte fallacieux. »

En réponse à la direction, qui justifie le gel de la prime par la dégradation des ratios de solvabilité et d'endettement, la CSTS rétorque en dévoilant une comptabilité analytique sans concession sur la situation effective de l'entreprise. Les données ainsi révélées mettent directement en cause l'État du Sénégal et ses démembrements, désignés comme les véritables instigateurs de l'asphyxie financière que subit la compagnie.

Par la voix de son collège, le personnel de la Senelec élève une protestation solennelle contre une iniquité flagrante. Il refuse avec la dernière énergie de servir de variable d’ajustement face à des déficits financiers dont il s'est pourtant évertué à préserver les équilibres par son abnégation et ses sacrifices. Les acquis sociaux, fruits de leur résilience, sont proclamés intangibles : ils ne sauraient faire l'objet de la moindre tractation, ni être sacrifiés ou confisqués.

Cette situation critique trouve sa source dans les créances abyssales dont l'État demeure redevable. En effet, les consommations d’électricité des institutions publiques — incluant l'Administration centrale, les Collectivités territoriales, les Agences autonomes ainsi que l'éclairage public — cristallisent une dette qui excède cent quatre-vingt-deux (182) milliards de FCfa. À ce fardeau s'ajoutent les arriérés des concessionnaires d’électrification rurale, évalués à près de neuf (9) milliards de FCfa, et les créances relatives aux exportations d’énergie, chiffrées à près de soixante (60) milliards de FCfa. Les compensations tarifaires, quant à elles, s'élèvent au vertigineux montant de trois cent quatre-vingt-onze (391) milliards de FCfa, demeurant à ce jour sans suite. L’on doit également prendre en considération le manque à gagner de dix-huit (18) milliards de FCfa, entièrement porté par la Senelec, résultant de la baisse des tarifs de l'électricité décrétée par les autorités publiques en 2025.

Fermement résolue à ne tolérer aucune entorse à ses principes fondamentaux, l'intersyndicale, soutenue par la Convergence Syndicale des Travailleurs de Senelec, a dévoilé une stratégie d'action progressive. Elle met en garde contre les conséquences inhérentes à une épreuve de force, préférant la voie du dialogue et du respect des engagements pris.

Dès le lundi 13 juillet 2026 à 07h30, le mouvement prendra corps sur l'ensemble du territoire national à travers le port de brassards rouges, une action symbolique qui sera prolongée par une conférence de presse. Le lendemain, mardi, se tiendra une assemblée générale décisive, au cours de laquelle les quatre Secrétaires généraux de la CSTS promulgueront leurs mots d'ordre.
Face à cette situation, l'intersyndicale exhorte l'État à apurer, dans les plus brefs délais, les créances dues à la Senelec et à honorer ses engagements en matière de compensations tarifaires, garantissant ainsi la pérennité financière de l'institution. Elle lance un avertissement sans équivoque : les droits et acquis sociaux des travailleurs sont inaliénables. « Aucune régression sociale ne saurait être tolérée ni passer sous silence. Toute atteinte aux intérêts du personnel suscitera une riposte syndicale à la hauteur de la provocation. »
À l’aube de cette mobilisation, la balle est désormais dans le camp de la Direction générale de la Senelec et des instances gouvernementales.


ACTUALITÉ | Le Billet du Jour | LES GENS... LES GENS... LES GENS... | Religion & Ramadan 2020 | Boy Town | Géo Consulting Services | REACTIONS | ÉCHOS DE LA PRÉSIDENTIELLE | Les Premières Tendances | International | PEOPLE & BUZZ | PHOTO | ENQUÊTES & REVELATIONS | CONTRIBUTIONS | COMMUNIQUE | VIDÉOS | Revue de presse | INTERVIEW | NÉCROLOGIE | Analyse | Insolite | Bien être | QUI SOMMES NOUS ? | PUB | Lu Ailleurs | PRÉSIDENTIELLE 2019 | Le billet de "Konetou"

https://www.dakarposte.com/LERAL-TV-EN-DIRECT_a68835.html?preview=1
Inscription à la newsletter

Fact-check : Le communiqué annonçant la retraite internationale de Sadio Mané est faux

Fact-check : Le communiqué annonçant la retraite internationale de Sadio Mané est faux

Hommage à Idrissa Baldé, affectueusement nommé « Idy » : Le rappel à Dieu d’une figure éminente de la concorde inter-confrérique… (Par Ousmane Gandhy Ba)

Hommage à Idrissa Baldé, affectueusement nommé « Idy » : Le rappel à Dieu d’une figure éminente de la concorde inter-confrérique… (Par Ousmane Gandhy Ba)

Retraite internationale : Sadio raccroche ses crampons

Retraite internationale : Sadio raccroche ses crampons

Nécrologie- Le célèbre Idrissa n'est plus !

Nécrologie- Le célèbre Idrissa n'est plus !

Sénégal : Sadio Mané et Kalidou Koulibaly en désaccord sur le cas Malang Sarr

Sénégal : Sadio Mané et Kalidou Koulibaly en désaccord sur le cas Malang Sarr

Dettes, impayés et dysfonctionnements : les coulisses de la débâcle des Lions

Dettes, impayés et dysfonctionnements : les coulisses de la débâcle des Lions

« Bouteilles d’alcool Millésimées, cadeaux, soirées en galante compagnie... » : révélations inouïes sur le séjour de certains fédéraux aux États-Unis !

« Bouteilles d’alcool Millésimées, cadeaux, soirées en galante compagnie... » : révélations inouïes sur le séjour de certains fédéraux aux États-Unis !

DIRECTION DE LA LONASE- Abdourahmane Baldé signe son come back

DIRECTION DE LA LONASE- Abdourahmane Baldé signe son come back

Jules Aloïse Faye : « L’innovation ne doit connaître aucune frontière sectorielle »

Jules Aloïse Faye : « L’innovation ne doit connaître aucune frontière sectorielle »

« Je suis la fille d'un monument » : Maguette, la fille de Pape Diouf, intègre Secret Story et bouleverse les téléspectateurs

« Je suis la fille d'un monument » : Maguette, la fille de Pape Diouf, intègre Secret Story et bouleverse les téléspectateurs

Affaire de la dilapidation du Littoral- Et si l’on constitutionnalisait la préservation de cette partie de notre Foncier ?

Affaire de la dilapidation du Littoral- Et si l’on constitutionnalisait la préservation de cette partie de notre Foncier ?
Depuis quelques jours, le débat autour de l’indigne dilapidation du Littoral a remis au goût du jour la nécessité d’organiser la résistance afin de préserver définitivement ce que nous avons de...
Enquêtes et révélations

Tambacounda : Le meurtrier de Bineta Camara déféré au parquet ce mercredi

22/05/2019
Tambacounda : Le meurtrier de Bineta Camara déféré au parquet ce mercredi
Le présumé meurtrier de Bineta Camara toujours en garde à vue au commissariat de police de Tambacounda pourrait être déféré ce mercredi au parquet. Pape Alioune Fall, proche de la famille Camara, a...

Enfin, Sadio Mané dit tout après l’échec du Sénégal à la Coupe du monde

Enfin, Sadio Mané dit tout après l’échec du Sénégal à la Coupe du monde
L’éphémère capitaine du Sénégal durant deux (2) rencontres lors du mondial en Russie, Sadio Mané, en visite à Bambali, son terroir revient sur ce brassard pris sur Cheikhou Kouyaté, sur Aliou Cissé...

Touba : Rappel à Dieu de Serigne Touba Mbacké Ibn Serigne Modou Yoni

Touba : Rappel à Dieu de Serigne Touba Mbacké Ibn Serigne Modou Yoni
La communauté mouride est en deuil, avec le rappel à Dieu de Serigne Touba Mbacké, fils de Serigne Modou Mbacké Yoni Ibn Khadim Rassoul. Cet érudit de l'islam a tiré sa révérence ce lundi à l'âge de...

Nécrologie: Décès du député de la diaspora Hamady Gadiaga!

Nécrologie: Décès du député de la diaspora Hamady Gadiaga!
Le député Hamady Gadiaga (élu sur la liste de la diaspora en Belgique) est décédé dans la nuit de  samedi  29 janvier 2022 à Kaolack .La date et lieu l'enterrement vous seront ...

Nécrologie : Décès de la mère de Yankhoba Sané, administrateur du site SansLimitesn.com.

Nécrologie : Décès de la mère de Yankhoba Sané, administrateur du site SansLimitesn.com.
Nous venons d’apprendre le décès de la mère de Yankhoba Sané, administrateur du site Sanslimites.com. La levée du corps est prévue à 14 heures à la mosquée de Gueule Tapée suivie de l’enterrement à...

Décès de Badara Mamaya Sène

Décès de Badara Mamaya Sène
Le monde sportif en deuil. En effet, Badara Mamaya Sène a tiré sa révérence, ce lundi.   L'ancien arbitre international a été aussi maire de la ville de Rufisque.   Seneweb présente ses...
Vidéos & images

Magal kazu rajab:La déclaration de la famille de Serigne Fallou Mbacké

Magal kazu rajab:La déclaration de la famille de Serigne Fallou Mbacké

Fatou Diome sur la vie des célibataires Regardez!

Fatou Diome sur la vie des célibataires Regardez!

Ndéla Madior Diouf clashe Oumane Sonko Regardez!

Ndéla Madior Diouf clashe Oumane Sonko Regardez!

Covid 19 :51 nouveaux cas positifs, 24 guéris et 9 cas graves en réanimation.

Covid 19 :51 nouveaux cas positifs, 24 guéris et 9 cas graves en réanimation.

Bambey en feu: La population refuse l'installation du centre pour les malades du Covid-19

Bambey en feu: La population refuse l'installation du centre pour les malades du Covid-19

Filière Oignons: Les producteurs sollicitent le soutien de l'Etat (Vidéo)

Filière Oignons: Les producteurs sollicitent le soutien de l'Etat (Vidéo)

PHOTO

MAKHTAR DIOP (Cojem) : « Sonko a manqué de respect à tous ceux qui prennent part au dialogue et prouve qu'il ne mérite pas de représenter quelque chose dans ce pays »

MAKHTAR DIOP (Cojem) : « Sonko a manqué de respect à tous ceux qui prennent part au dialogue et prouve qu'il ne mérite pas de représenter quelque chose dans ce pays »

La cojem parraine le Président Macky Sall

La cojem parraine le Président Macky Sall

(04 photos) Retour en images sur le déplacement du Président Macky Sall au Japon

(04 photos) Retour en images sur le déplacement du Président Macky Sall au Japon

Drogba change de tête

Drogba change de tête

(8 photos) – Grande mobilisation des partisans de Khalifa Sall au tribunal…

(8 photos) – Grande mobilisation des partisans de Khalifa Sall au tribunal…

Les pieds de nez du candidat Ousmane Sonko avec un seau sans eau

Les pieds de nez du candidat Ousmane Sonko avec un seau sans eau
Le candidat Ousmane Sonko, 44 ans, figure montante de l'opposition,  commencent sa campagne à Dakar. Il a été très inspiré d'illustrer sa première sortie à travers un bain de foule exhibant un...

Vidéo: L’image de ce bébé effectuant la Safa Marwa à la Mecque émeut la toile

Vidéo: L’image de ce bébé effectuant la Safa Marwa à la Mecque émeut la toile
C’est une image qui se passe tout simplement de commentaires. Un bébé qui doit être âgé d’un an, a été filmé effectuant la course du Safa Marwa attirant ainsi la curiosité de plusieurs pèlerins...

Les moutons capables de reconnaître Obama et Emma Watson sur photo

Les moutons capables de reconnaître Obama et Emma Watson sur photo
Les moutons sont capables de reconnaître Barack Obama sur une photo après l'avoir vue plusieurs fois, ainsi que l'actrice Emma Watson, selon une étude publiée mercredi. "On savait déjà que les...

Il oublie son GSM dans l'habitation qu'il venait de cambrioler

Il oublie son GSM dans l'habitation qu'il venait de cambrioler
Le tribunal correctionnel du Brabant wallon a condamné mercredi par défaut Jurko M., un ressortissant croate âgé de 39 ans, à 18 mois de prison ferme. L'homme est connu des autorités sous quatorze...

Pink et Christina Aguilera ont failli se battre dans une boîte de nuit

Pink et Christina Aguilera ont failli se battre dans une boîte de nuit
Pink a raconté cette anecdote sur le plateau de "Watch What Happens Live". © photo news. Leur dispute remonte au début des années 2000. En pleine préparation du titre "Lady Marmalade" avec Lil' Kim...
Group Dakarposte
Sicap Liberté 6 villa 70 Dakar ( Sénégal )
Mamadou Ndiaye : Directeur de Publication
njaydakarposte@gmail.com
775510747