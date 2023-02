Bâtiments effondrés, incendies, opérations de secours difficiles... Les ravages du séisme en Turquie et en Syrie

Les photos et les vidéos montrent l'ampleur de la catastrophe. Après le violent séisme qui a secoué le sud-est de la Turquie et le nord de la Syrie, lundi, la course contre le temps des secouristes se poursuit, mardi 7 février, pour extraire les survivants des décombres. Le bilan du tremblement de terre et de ses puissantes répliques n'a cessé de grimper. Il atteignait les 5 000 morts mardi, à la mi-journée.





L'aide internationale doit arriver dans la journée en Turquie et Syrie dans les régions touchées par les secousses. La première a atteint une magnitude de 7,8 et a été ressentie jusqu'au Liban, à Chypre et dans le nord de l'Irak. Franceinfo revient en images sur le désastre.



Des immeubles entiers se sont effondrés

De nombreux bâtiments se sont écroulés à cause des secousses, en Turquie comme en Syrie. Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes ont partagé des vidéos impressionnantes de l'effondrement d'immeubles, comme celles partagées par le journaliste Barzan Sadiq sur Twitter, ou par Reuters. En Turquie, les autorités ont dénombré près de 5 000 immeubles détruits, a rapporté l'AFP.



Des opérations de secours de grande ampleur

Les secouristes travaillent dans le froid, sous la pluie battante ou la neige, parfois à mains nues, pour sauver d'éventuels survivants. En Turquie, le mauvais temps rend le sort des rescapés plus pénible encore. Ils grelottent sous des tentes ou autour de braseros improvisés.



Des infrastructures détruites

De nombreuses infrastructures importantes, comme l'aéroport d'Hatay, ont été endommagées par les secousses, voire détruites. Le séisme a également provoqué des incendies, notamment dans le port turc d'Iskenderun.



Plusieurs sites archéologiques ont également été touchés en Turquie et en Syrie, notamment la citadelle d'Alep, joyau architectural de l'époque médiévale et sa vieille ville, classée en 2018 au patrimoine mondial en péril de l'Unesco, après des années de guerre civile.