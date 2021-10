Bébé mort « carbonisé » et « asphyxié » : Quatre agents de la clinique de la Madeleine placés en garde à vue.

L’affaire de la clinique de la Madeleine, où un bébé est mort « carbonisé » et « asphyxié », connaît un nouveau rebondissement. Quatre employés de l’établissement sanitaire ont été placés en garde à vue, lundi en fin d’après-midi, dans les locaux de Commissariat du Plateau, dans le cadre d'une enquête ouverte sur cette affaire qui a provoqué un scandale.



L’affaire est tout simplement qualifiée de « négligence manifeste » consécutive à la mort d’un bébé né le 7 octobre à 10 heures 14 mn et qui était le 2e enfant du couple Karima Yassine et de Reda Saleh...

















































