Bénin: 28 soldats tués à la frontière avec le Niger et le Burkina Faso

Plusieurs hauts gradés en interne reconnaissent qu’il s’agit d’une « très lourde perte ». Le dispositif Mirador n’a jamais perdu autant d’hommes dans une attaque depuis qu’elle est déployée dans le nord. On ignore si le bilan communiqué par plusieurs sources militaires est définitif, des rescapés qui ont survécu à l’attaque signalent nos informateurs.



Les corps des victimes ont été rapatriés par hélicoptère sur Kandi, ville située à une heure du lieu de l’attaque, au nord du Bénin.



La position visée est un site fortifié de l’opération Mirador, il a été attaqué à l’arme puis incendié selon nos informations. Après l’alerte, l’armée a riposté par air et terre. La traque aurait permis de neutraliser plusieurs jihadistes.



Dans un message dont RFI s’est procuré une copie, le chef d’état-major de la garde nationale, ancien patron de l’opération Mirador, lance un appel au sursaut et de courage à ses compagnons d’armes. Le colonel Gomina Faizou écrit : « Le matériel à lui tout seul ne suffit pas pour gagner... Réveillez-vous. Nous n’allons pas plier, nous n’allons pas périr, nous vaincrons ».



Patrice Talon déclarait récemment que les terroristes en totale liberté dans les pays voisins continuaient d’éprouver l’armée béninoise sur les lignes frontières du nord du pays malgré ses efforts.



L’attaque a eu lieu près de la frontière du Bénin avec le Niger et le Burkina Faso.

































rfi