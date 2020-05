Bénin: le journaliste Ignace Sossou condamné en appel à 12 mois de prison, dont 6 mois ferme

La cour infirme la condamnation de 18 mois de prison ferme prononcée le 24 décembre 2019 pour cyber-harcèlement. Ce jugement faisait suite à une plainte du procureur de la République qui a jugé que le journaliste avait déformé ses propos dans trois tweets publiés lors d’un atelier organisé par CFI sur l’intox dans l’information. Six mois ferme et six mois avec sursis, ainsi se résume donc le jugement rendu peu avant 10 heures ce mardi matin.



Ignace Sossou, vêtu d’un jean, d’une chemise blanche avec par-dessus un gilet de détenu, le visage recouvert d’un masque n’a rien dit après le verdict. Il a juste fait un geste de la tête, puis il est retourné s’asseoir dans le banc. Quelques instants après, un gardien est venu le chercher direction la maison d’arrêt de Cotonou.



Selon son avocat Me Brice Houssou, il devra recouvrer sa liberté le 24 juin. Ses collègues, venus nombreux le soutenir, tout comme ses avocats, se sont dits déçus .



Commentant le jugement, Me Brice Houssou a déclaré que « Ignace Sossou n’a commis aucune faute déontologique et aucune infraction à loi pénale ». Il n’exclut pas la possibilité d’un pourvoi en cassation.