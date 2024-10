Benjamin Netanyahu explique s'attendre à un soutien de la France et "non des restrictions"

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré dimanche à Emmanuel Macron que son pays attendait un "soutien" de la part de la France, au lendemain de l'appel du président français à l'arrêt des livraisons d'armes à Israël.





"On attend des amis d'Israël qu'ils le soutiennent et ne lui imposent pas de restrictions qui ne feront que renforcer l'axe du mal iranien", a déclaré Benjamin Netanyahu lors d'une conversation téléphonique avec Emmanuel Macron, présentant l'offensive de son pays contre le Hezbollah comme "une opportunité pour changer la réalité au Liban au profit de la stabilité, de la sécurité et de la paix dans toute la région", a rapporté son bureau.