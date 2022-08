Benno déclare sa victoire aux législatives avant les résultats officiels – Les jeux sont-ils faits ?

Sur les 46 départements du pays, la coalition BBY affirme avoir remporté les 36 et trois zones de la diaspora. Ce sont des chiffres dévoilés par madame Aminata Touré dite Mimi, ancienne Première ministre et, probablement prochaine présidente de l’Assemblée nationale si les résultats qu’elle a diffusé sont confirmés.

Mimi Touré a précédé les organes officiels comme la Cena et la justice qui ne sont pas encore déterminés. A-t-elle raison ? En tout cas elle n’a pas donné les chiffres du nombre de votants par département et les résultats bureau de vote par bureau de vote. Ce qui jette le doute sur sa déclaration pour le moins prématurée.

Mais ses déclarations, déjà contestées par Barthélémy Dias, pourraient être confirmée ou infirmée par les organes officiels.



Affaire à suivre...