Bignona: Diéré Sagna, âgé de 35 ans, retrouvé mort pendu à un arbre

Encore une mort par pendaison enregistrée à Ziguinchor. En fait, depuis quelques temps, on note ce phénomène dans certaines localités de cette région. Des faits qui commencent à inquiéter la population. Ce mercredi 25 août, un jeune âgé de 35 ans du nom de Diéré Sagna a été retrouvé mort pendu à un arbre dans les champs entre le village de Kagnarou et Sindian.



Selon les informations relayées par Groupe médias du Sud, le défunt est tailleur de son état et célibataire. «C’est aux environs de 13 heures que la découverte a été faite. Informés, les villageois se sont rendus sur place et ont alerté la gendarmerie et les sapeurs qui se sont rendus sur les lieux », informe la source. Qui ajoute tout de même: «Il faut cependant noter que les sapeurs ont mis trop de temps avant d’arriver à Kagnarou, localité situé à moins de 20 km de Bignona ». Ce, non sans dénoncer le mauvais état de la route.