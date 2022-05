Bisbilles avec un gendarme / Wally Seck se lâche : "j'ai demandé pardon, c'est l'essentiel, je suis..."

Dans une vidéo devenu virale ces derniers jours sur les réseaux sociaux, on voit le chanteur Wally Seck apostropher un gendarme: "donnez-moi une attestation, dites-moi ce que j'ai fait ou laissez-moi partir", avait-il fulminé.



Interpellé sur la question par Abba no stress, Wally Seck fait son mea culpa. "Je ne sais pas pourquoi il m'a arrêté. Sincèrement. Mais il ne faut pas oublier que je suis humain, je suis très entier et ce jour, j'ai laissé éclater ma colère. Seulement, je me suis excusé, j'ai demandé pardon. Qui anime les soirées des hommes de tenue ? Evidemment, moi. Donc, ce qui s'est passé est regrettable et même si j'étais dans mon droit, ce n'était pas la meilleure manière de réagir", a-t-il expliqué.











































leral