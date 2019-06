Bonne gouvernance : au président Macky Sall, notre quitus définitif !

Malgré la clameur, très souvent alimentée de façon virulente, depuis le début de « l’affaire BBC », le président Macky Sall brille par le calme qu’on lui connaît.



Farouchement attaché à la bonne gouvernance, notre leader a promis et déploie tous les moyens, la saisine du Procureur notamment, pour que la vérité éclate et que les responsabilités soient situées.



Dès lors, nous ne sommes point surpris, encore moins étonné, que la presse fasse ce samedi état de mesures à venir. Ce qui en réalité ne sera qu’une traduction dans les faits de ses engagements de mercredi passé, au sortir de la prière de Korité.



Pour le reste, un appel. Un simple appel : dépassionnons le débat ! Car la passion est le sentiment prédominant, et de loin, dans l’appréciation des révélations de BBC. Et on perd la raison, la chose la mieux partagée comme dit le philosophe.



Pourquoi par exemple vouloir prendre pour parole d’évangile les révélations de cette chaîne de télé et n’accorder aucun crédit à Aliou Sall ? Qui, a fourni les moindres détails lors de son face à face avec la presse, et de façon convaincante. En tout cas pour ceux ne sont pas adeptes du refus de voir le soleil, même fortement frappés par ses ardents rayons.



Le seul tort d’Aliou Sall…

La réalité est simple : le seul tort d’Aliou Sall est d'être le frère du président de la République. On veut ainsi passer par lui, pour atteindre le grand frère contre qui, il est difficile de manœuvrer, ou de le battre à des élections, comme en a apporté la parfaite illustration la présidentielle du 24 février passé.



Sous d’autres cieux, Aliou Sall aurait mérité mieux, pour avoir contribué à faire du Sénégal, un petit pays, une attraction pour les privés étrangers. Ce, bien avant ce pétrole et ce gaz dont on appréhende pour le monde que la couleur et l’odeur.



Malheureusement, cela suffit aux malintentionnés pour en profiter, afin de diaboliser voire tenter des déstabiliser un pays. En passant sous les talons les intérêts de celui-ci et de ses citoyens, pour ne mettre en avant que les leurs.



C’est peine perdue. Le peuple sénégalais est suffisamment mature pour ne pas laisser les malfaisants lui gâcher sa paix, sa quiétude et sa sécurité.



Opposition en panne d'arguments comme lobbies tapies dans l’ombre, désireux de semer le désordre pour en profiter, peuvent revoir leurs copies.



Le Sénégal n’est pas du genre de pays, d’Afrique ou d’ailleurs, où les manigances basées sur les ressources naturelles, découvertes ou espérées, ont réussi à créer la chienlit.



Le président de la République Macky Sall en fait son sacerdoce. Nous lui renouvelons ici et maintenant notre détermination à rester ses piliers pour la consolidation.



A bon entendeur…



Oumar Sow

Conseiller Spécial du Chef de l’Etat

Chargé des Questions de jeunesse