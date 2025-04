Boycott à l’Assemblée Nationale : Le Vice-président Ismaïla DIALLO exige des sanctions

Le vice-président de l’Assemblée nationale, Ismaïla DIALLO, a exprimé son indignation face au boycott des travaux parlementaires par certains députés.



C’est via sa page Facebook que le haut responsable de l’institution législative a fait part de son mécontentement, qualifiant cette attitude d’ »incompréhensible ».





« Il est incompréhensible que certains députés puissent se permettre de boycotter les travaux inscrits dans le règlement intérieur de l’Assemblée nationale, alors même qu’ils ont été élus pour représenter les citoyens et participer activement à la vie parlementaire », a écrit le parlementaire, soulignant le manquement à la mission fondamentale des représentants du peuple.



Face à cette situation qu’il juge préjudiciable au bon fonctionnement de l’Assemblée nationale et au respect des électeurs, le vice-président Diallo appelle à des mesures fermes.



« Il est grand temps que le Bureau de l’Assemblée nationale fasse pleinement usage des dispositions prévues à l’article 104, afin de sanctionner rigoureusement l’absentéisme injustifié. Le respect des institutions passe par l’exemplarité de ceux qui les incarnent », a-t-il insisté.



L’article 104 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale prévoit des sanctions en cas d’absentéisme non justifié des députés.













































Walf